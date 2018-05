Roma, iniziate le visite mediche di Marcano: le immagini

Controlli a Villa Stuart per il prossimo rinforzo spagnolo della difesa di Di Francesco

Ieri l’arrivo in Italia, atteso da alcuni tifosi giallorossi a Fiumicino; oggi giornata di visite mediche per il difensore spagnolo Ivan Marcano, che dopo aver superato i test fisici di rito firmerà il suo nuovo contatto con la Roma. Appuntamento a Villa Stuart per l’ex Porto, pronto quindi a iniziare la sua nuova storia nella capitale.

Stesso iter seguito nei giorni scorsi anche da Coric, con Monchi e la Roma che hanno così completato il secondo acquisto in questa sessione estiva di mercato - che ancora deve cominciare. Visite mediche per Marcano, il prossimo difensore della rosa di Eusebio Di Francesco.

