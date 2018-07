Roma, Coric: "Paragone con Modric mi lusinga". Bianda: "Mi ispiro a Varane"

Giovanissimi e con tanta voglia di fare. Coric e Bianda si presentano alla Roma, foto di rito e scelta del numero di maglia. 19 per il croato, 28 invece il numero scelto dal francese: “È un vero piacere essere qui e poter allenarmi con questi giocatori. Non vedo l'ora di iniziare". Ha esordito così Ante Coric nella conferenza di presentazione. “Io come Modric? Il paragone mi lusinga, ma devo ancora crescere e dare il massimo. Devo lavorare tanto per avvicinarmi al suo livello".

Centrocampista o attaccante? Il giovane croato ha cercato di chiarire la usa posizione in campo: “Il mio ruolo? Prima di tutto voglio iniziare ad allenarmi, poi vedremo il mister dove e quando vorrà impiegarmi. Ho scelto la Roma perché è un grande club, voglio dimostrare qui di fare bene. Appena ho saputo dell'interesse non ho esitato un momento".

A prendere la parola poi è stato anche Bianda, altro nuovo acquisto in casa Roma. “Il passaggio dal Lens alla Roma è stato un grande cambiamento, spero che vada tutto bene. È un onore per me essere qui. In Francia si fa spesso il paragone tra me e Varane, è un grande campione e mi ispiro a lui. Ci sarà molta concorrenza, devo imparare dai giocatori più importanti. Perché subito la Roma e non un grande club francese? Sono qui perché la Roma ha un grande progetto”.