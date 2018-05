Milan, Maldini: "Difficoltà societarie? Mi sono fatto un'idea, aspettiamo gli eventi"

L'ex capitano del Milan Paolo Maldini è stato protagonista quest'oggi in occasione della 'Festa della Lombardia' a Palazzo Lombardia. La cerimonia di conferimento del 'Premio Rosa Camuna 2018' ha riconosciuto all'ex difensore il suo ruolo di "esempio sportivo dentro e fuori dal campo che ha contribuito ai successi del Milan”.



A margine di questo evento proprio Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il presente del Milan: "Questo premio è un grandissimo riconoscimento - ha detto - sono stato premiato due volte con l’”Ambrogino d’Oro” e questo è un orgoglio per me, che sono lombardo e sono orgoglioso di esserlo, riconoscendomi in tutte le parole che son state dette sul palco".

"Periodo passato che per il Milan stride con quello attuale? Ci sono sempre alti e bassi, nello sport e in qualsiasi campo, quindi ho ben presente come si è arrivati al successo in passato: molte volte bisogna ripartire e si deve farlo. In questo momento si fa un po’ di fatica ma vedremo insomma. Se mi aspettavo tutte queste difficoltà dal punto di vista societario? Io un’idea me la sono fatta, a questo punto aspettiamo gli eventi e vedremo".

Presente a Palazzo Lombrardia anche Danilo Gallinari - premiato con lo stesso premio. Anche lui ha parlato del presente della sua squadra del cuore: "Il Milan? Prossima domanda… Son tempi difficili, non è facile vincere in questo momento. Non so quali siano i progetti della società, ma pensare da tifoso che si possa tornare a vincere subito è difficile", ha concluso.





