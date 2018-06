Il Milan pianifica il presente e progetta il futuro. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul mercato, la società rossonera è pronta chiudere per il rinnovo del giovanissimo Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002. Proprio in quest’ottica in questi minuti è in corso un incontro a Casa Milan tra il ragazzo, il suo agente Giuseppe Riso e Mario Beretta, coordinatore tecnico delle giovanili rossonere.