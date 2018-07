Prime pagine spagnole: "CR7 ha già dato la sua parola ad Agnelli"

"CR7 ha già dato la sua parola ad Agnelli", questo è il titolo sulla prima pagina dell'edizione odierna di Marca.

"Il suo desiderio di giocare nella Juve è fermo", si legge ancora sul quotidiano che poi prosegue: "Il Real Madrid sostiene che la sua clausola sia di 1.000 milioni".

Anche As torna sulla questione CR7 e titola così: "Uscita imminente". "La Juventus spera di poterlo presentare domani nel suo stadio", continua così As che ha anche lanciato un sondaggio sul post-Ronaldo al Real: "L'89% degli intervistati preferisce più Mbappé che Neymar come alternativa".









La situazione:



La Juventus al momento aspetta dall'agente del portoghese l'ok definitivo sulla cifra d'uscita dal Real Madrid (100 milioni) e sull'ingaggio da 30 milioni netti per 4 anni. Quei 100 milioni non rappresenterebbero comunque una clausola esercitabile, bensì un gentleman agreement tra il club spagnolo e lo stesso CR7 (questo l'accordo verbale, a meno che Florentino Perez non torni poi sui suoi passi).

I bianconeri quindi aspettano che Mendes confermi le condizioni precise di trasferimento. La conferma che Ronaldo voglia la Juve, invece, c'è: il portoghese vuole i bianconeri.