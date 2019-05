Lazio, in 5mila a Formello per l’allenamento a porte aperte: FOTO

Tutti a casa Lazio. La società apre i cancelli di Formello per festeggiare la vittoria in Coppa Italia e salutare i tifosi prima dell’ultima gara con il Torino. Cinquemila tifosi per l’amichevole a porte aperte contro il Rocca di Papa (prima categoria). Entusiasmo alle stelle, l’ultimo saluto prima di ritrovarsi ad Auronzo.



Il più acclamato è Simone Inzaghi, cori e applausi, ma anche Milinkovic-Savic. Gli uomini mercato della Lazio. Domenica l’ultima partita, spazio a qualche giovane: Luan Capanni è uno di questi. Brasiliano, classe 2000, ha segnato 13 gol in Primavera 2 raggiungendo la promozione in “Serie A” tramite playoff. Tare l’ha preso in estate convinto dell’affare, ora può avere la sua occasione contro il Torino. Dall’inizio o a gara in corso (Luis Alberto e Caicedo out, Correa è squalificato).

Per la cronaca, la partita è finita 10-0 (tripletta Luan Capanni, doppietta Immobile, Cataldi, Romulo, Zitelli, Bastos su rigore e un autogol).