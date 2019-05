Juventus, Allegri: "Scudetto obiettivo straordinario. Ronaldo è il migliore al mondo"

Quinto scudetto consecutivo conquistato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero ha presentato al Salone del libro di Torino il suo "E' molto semplice", già da alcune settimane nelle librerie di tutta Italia: "Sono emozionato. Nessuno avrebbe scommesso un euro che avrei scritto un libro. Il titolo? Me l'ha suggerito Ambra. E' una parola che dico molto, è concreto ed efficace. Semplificare e trovare soluzioni ai problemi è qualcosa d'importante".

Allegri ha raccontato così l'idea di scrivere il libro: "Ero alle corse dei cavalli e scommettendo mi dissero che sarebbe stato più facile allenare in A piuttosto, che far vincere il cavallo su cui avevo scommesso. Il cavallo ha vinto e io sono arrivato in A. Poi io faccio sempre un paragone tra i cavalli e i giocatori. Ci sono similitudini, come quando i calciatori giocano tanto e dico che vanno messi un po' al prato, perché i cavalli quando corrono tanto poi vanno messi al prato a riposare. Oppure quando si tratta di un giocatore anziano, rientra e gioca come un cavallo rientra e corre. Ci sono cavalli di cuore, come ci sono giocatori di cuore".

Sul suo ruolo alla Juve, Allegri ha aggiunto: "Non mi sento 007. Diciamo che è importante avere grande passione e quando hai un ruolo di responsabilità è importante restare distaccato per valutare tutto, sia la partita, sia gli allenamenti sia il lavoro. Questa credo sia una cosa importante, ma non solo nel caso degli allenatori, ma per tutti. Questo libro non parla di tattica o tecnica, perché quelle le sanno quasi tutti. Anzi in Italia tutti, e tanti le sanno anche meglio di me. Credo sia un libro che possa insegnare o far capire come si possono gestire certi momenti a chiunque, non solo agli allenatori".





L'allenatore bianconero ha poi analizzato il percorso in Champions della squadra: "Valencia, Manchester e Atletico sono tre grandi partite. All'inizio abbiamo giocato bene, poi ci sono state cose particolari, gli infortuni. Quelle tre partite dicono il mio pensiero. A Valencia siamo rimasti in dieci e lì è venuto fuori il DNA della Juve, che è stata in campo, attenta, aggressiva e in quel momento ha voluto dimostrare che anche senza Ronaldo potevano vincere. Poi col Manchester, tecnicamente è stata la miglior partita, ma nessuno se la ricorda perché abbiamo perso. Miglior partita, meglio che con l'Atletico, perché lì abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo sfruttato al massimo quanto creato. L'ho scritto perché a Valencia bisognava giocare in un certo modo, con il Manchester abbiamo fatto una partita bella, però in 5 minuti l'hai persa a dimostrazione che nel calcio non è che vinci se giochi benissimo 85 minuti".

Allegri ha poi parlato di Cristiano Ronaldo: "E' più forte degli altri. Ogni giorno trova obiettivi personali dentro sé stesso. Sotto questo aspetto è micidiale, ha una lucidità e una cattiveria calcistica incredibile. Da lui tutti abbiamo da imparare, ho imparato anche io perché non ti capita tutta la vita di allenare il migliore al mondo. Porto un esempio. Sabato mattina nella rifinitura facciamo una partitella. Lui si diverte, ma il suo divertimento è vincere la partitella. Io gli ho spiegato, e questo l'ho scritto anche su Ibra, che per lui il divertimento è vincere, però gli ho detto che non tutti sono come lui e per qualcuno il divertimento è il colpo di tacco, il dribbling. E dopo te lo riporti in partita. Al Milan avevo Ibra, lui tutti i giorni si arrabbiava per una palla sbagliata e io gli dicevo che se tutti fossero bravi come lui non ci sarebbero stati problemi. Gli ho detto che era lui a doversi mettere a disposizione degli altri, come deve sempre fare il più bravo".

L'allenatore ha poi ricordato il momento più bello: "Quando in casa con la Fiorentina abbiamo vinto lo scudetto. Ieri ho letto una bella dichiarazione di Valverde, l'allenatore del Barcellona. Dice che tutto sembra normale, perché il Barcellona ha vinto un mese prima. E' normale che l'anno scorso ha avuto il sapore più bello, perché vinto all'ultimo tuffo. Come il City. A un'ora dalla fine c'era il Liverpool davanti. Come il City, che a un'ora era stato superato dal Liverpool. Il valore però è lo stesso, quando lo vinci all'ultimo sembra più bello, ma non è così. Quindi quando abbiamo vinto lo scudetto abbiamo raggiunto un obiettivo che è un traguardo straordinario, perché vincere a tanti sembra normale ma è difficilissimo, tra l'altro quest'anno la squadra ha fatto durare il campionato 30 giornate. Meno di questo non si può fare, perché più di 3 punti a partita non ce li possono dare. Quindi non vedo l'ora di esserci domenica sera per celebrare questo scudetto, perché la Juventus ha fatto una'altra annata straordinaria, vincendo il 50% dei trofei cui ha partecipato".

Qualche battuta anche sulla situazione infortuni: "I giocatori non sono come le macchine, che l'accendi e parti. Sono dei ragazzi che consumano, giocando a certi livelli, come Spinazzola con l'Atletico, energie fisiche e mentali. Se non sei abituato, alla Juve, poi le paghi. Lui poi veniva da un infortunio lungo. Qui devi avere un equilibrio mentale che non ti porta a nessun saliscendi. Se ce la fai di testa, pure se devi riposare, puoi giocare. Come a Rugani dopo Amsterdam. Al ritorno non ha fatto bene come l'andata. Devono giocare tanto per quei livelli lì, per le energie mentali che consumano".