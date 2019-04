Inter in partenza dalla stazione Garibaldi di Milano in direzione Genova. Obiettivo riscatto, per la squadra (che domani contro il Genoa cercherà di reagire al ko di domenica contro la Lazio) e per Mauro Icardi, tornato dopo quasi due mesi tra i convocati di Spalletti. E, come annunciato dall'allenatore nerazzurro nell'ultima conferenza stampa, probabile titolare (l'ultima volta il 9 febbraio a Parma): le prime foto dell'ex capitano di nuovo sul treno Inter.