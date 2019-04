Fiorentina, applausi per Montella. Ma i tifosi protestano

Come annunciato nei giorni scorsi i tifosi della Fiorentina lasceranno le due curve parzialmente vuote per tutto il primo tempo come segno di protesta nei confronti della società. La prima di Montella inizierà dunque con Fiesole e Ferrovia praticamente vuote. Tanti applausi comunque per il nuovo allenatore viola che, nonostante un addio burrascoso a suo tempo, è stato accolto con affetto. Lui che aveva fatto tre quarti posti dal 2012 al 2015, più finale di Coppa Italia e semifinale di Europa League. Prima del calcio d'inizio giro di campo per la Primavera, che ha sfilato con la Coppa Italia vinta contro il Torino