Emre Can day, la firma sulla maglia e l’abbraccio dei tifosi. FOTO

La prima conferenza stampa per Emre Can da giocatore della Juventus, quella della presentazione al suo nuovo mondo, poi l'abbraccio dei tifosi, grandi e piccoli. Questi ultimi l'hanno accolto al Mega Store dell'Allianz Stadium, urlando il suo nome in un unico grande coro che ha strappato un inevitabile sorriso al tedesco.

Poi la stampa della maglia, mostrata con orgoglio a tutti e infine gli autografi a chi l'aveva già acquistata e non aspettava altro. Infine le foto, con tutti i giovani della Summer Camp di Vinovo e la mascotte Jay. Le parole ci sono state, l'abbraccio pure: l’avventura alla Juventus di Emre Can è appena cominciata (tutte le foto nella gallery).

A cura di Edoardo Siddi