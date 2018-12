"Daniele ci manchi...". Famiglia alle Maldive, De Rossi a Roma

Il 2018 chiuso con la vittoria a Parma ed ora un po' di riposo prima di ritornare sul campo di allenamento per la ripresa prevista il 7 gennaio.

Questa la tabella di marcia per la Roma di Di Francesco che adesso è in vacanza. Ma non tutti...

Tante partenze, immagini 'casalinghe' sui social mostrano i giocatori in situazioni famigliari e di relax ma c'è chi è rimasto in città per proseguire con il percorso di recupero dall'infortunio.

Si tratta di Daniele De Rossi: il capitano giallorosso infatti non è partito insieme alla famiglia. Niente Maldive dunque per il numero 16 della Roma che è nella capitale a lavorare per il suo ritorno in campo dopo la sosta.

"Daniele ci manchi tanto...", questo il pensiero di sua moglie, l'attrice Sarah Felberbaum, che con un post su Instagram ha anche risposto al perché dell'assenza del marito: "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma per curarsi".