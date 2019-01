Parma, interesse per Ranocchia

Un rinforzo d’esperienza per il Parma che sarà. La società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, difensore classe 1988 di proprietà dell’Inter, club con cui in questa stagione è sceso in campo solo una volta in Coppa Italia.

Parma dunque interessato a Ranocchia per giugno, quando il calciatore potrebbe arrivare a parametro zero visto che il contratto in scadenza con l'Inter tra sei mesi non è ancora stato rinnovato.

Non è da escludere, però, che in caso di qualche uscita già a gennaio (Bruno Alves che piace alla Juve per esempio, operazione comunque difficile visto che la società gialloblù sta anche lavorando al rinnovo del portoghese), allora il Parma potrebbe pensare di regalare il calciatore a D’Aversa già a gennaio.