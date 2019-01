Conte: "Inter? Nessuna offerta dall'Italia"

E' intervenuto a Calciomercato-L'originale anche Antonio Conte, presente a Bergamo, laddove ha assistito al match di Coppa Italia fra Atalanta e Juvenuts. Un sorriso, un volto che dimostra una certa tranquillità dopo l'ultima annata burrascosa vissuta sulla panchina del Chelsea: "Sto molto bene - ha raccontato - il campo sicuramente manca ma avevo deciso di prendermi un po' di riposo. Sono davvero sereno, in attesa della prossima destinazione".

Che potrebbe essere Milano, sponda Inter: "No, mi trovo qui perché prima ero a Bergamo. Offerta dall'Inter? No, non ho ricevuto nessuna offerta dall'Italia. Il Chelsea ha perso? Non mi va di parlare dei Blues. Ho ancora una causa aperta con loro"