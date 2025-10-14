Israele, la probabile formazione contro l’Italia

La probabile formazione di Israele per la sfida contro l’Italia

L’Italia si prepara ad accogliere Israele per la seconda e ultima sfida di questa sosta per le Nazionali.

Il match è in programma martedì 14 ottobre 2025 alle 20:45 allo Stadio Friuli, casa dell’Udinese.

Reduce dalla pesante sconfitta contro la Norvegia di Haaland e compagni (5-0, ndr), la squadra di Ran Ben Shimon cerca riscatto dopo il funambolico 4-5 di settembre.

Di seguito la probabile formazione di Israele per la sfida contro la Nazionale Azzurra.

La probabile formazione di Israele contro l’Italia

Allo Stadio Friuli, l’allenatore di Israele Ran Ben Shimon dovrebbe schierare un 4-2-3-1. In porta D. Peretz, davanti a lui difesa a 4 con Dasa e Revivo esterni, poi Baltaxa e Blorian in mezzo.

Centrocampo a 2 con E.Peretz e Abu Fani. Dietro all’unica punta Gloukh spazio – sulla trequarti – a Khalaili, Biton e Solomon.

ISRAELE (4-2-3-1): D. Peretz; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz, Abu Fani; Khalaili, Biton, Solomon; Gloukh. Allenatore: Ran Ben Shimon.

Dove vedere Italia-Israele

La sfida tra Italia e Israele, in programma martedì 14 ottobre allo Stadi Friuli – così come tutte le partite della nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni al Mondiale FIFA 2026 – sono trasmesse in diretta tv e in chiaro, su RAI 1 e in streaming sulla piattaforma Raiplay.