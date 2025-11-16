Cosa è successo dopo circa un quarto d’ora del match tra Israele e Moldova, valida per l’ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali.

Israele e Moldova sono già aritmeticamente senza possibilità di qualificarsi per il prossimo Mondiale del 2026 ma il match, fin dalle battute iniziali, ha regalato emozioni.

Al 17′ del primo tempo durante un’impostazione dal basso Sergiu Perciun, centrocampista moldavo, si è fatto rubare il pallone e ha commesso fallo.

Intervento dell’arbitro che è costato il cartellino rosso per il calciatore delle giovanili del Torino.

Necessario anche un controllo del VAR piuttosto lungo, al termine del quale è stata confermata la decisione da campo.