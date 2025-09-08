Israele-Italia, è 1-1 a fine primo tempo: apre l’autogol di Locatelli, poi Kean pareggia

Fine primo tempo tra Israele e Italia: dopo 45′ è 1-1. Apre l’autogol di Locatelli, pareggia Kean

Seconda partita di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale Italiana. Dopo l’incoraggiante 5-0 contro l’Estonia, gli azzurri scendono di nuovo in campo questa volta contro Israele in campo neutro, a Debrecen in Ungheria.

Un match delicatissimo nel girone I in ottica qualificazione ai Mondiali 2026. A guidare la mini classifica la Norvegia, poi a seguire Israele a 9 punti e Italia a 6. Confermati Retegui e Kean in attacco, out invece Calafiori con Mancini che prende il suo posto in difesa.

Pronti, via e subito il primo brivido. Gol annullato a Israele al 5′ per un fallo su Donnarumma che gli ha impedito di andare liberamente sul pallone. A seguire, proprio gli avversari degli azzurri continuano a spingere e trovano il vantaggio grazie a un autogol di Locatelli al 18′. Cross di Biton dalla destra, il centrocampista della Juve interviene in scivolata e mette nella sua porta.

L’Italia poi alza il baricentro: traversa di Locatelli ed errore di Kean, che al 39′ trova la via del gol da fuori area. Al 48′, dopo 3′ di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1.