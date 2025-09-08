Succede di tutto in Israele-Italia: gli Azzurri vincono 5-4 al 91′

Partita pazza tra Israele e Italia, buona anche la seconda per Gattuso: in Ungheria finisce 4-5

È successo di tutto tra Israele e Italia, nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 nel gruppo I. Dopo un primo tempo chiuso 1-1 con l’autogol di Locatelli e il pareggio di Moise Kean, la ripresa ha riservato cambi di scena e brividi non indifferenti.

Sette minuti di fuoco, nello specifico, a cambiare le carte in tavola. Al 52′ Israele torna avanti con Peretz, ma al 54′ e al 59′ l’Italia prima pareggia e poi la ribalta con Kean e Politano.

Sempre gli Azzurri si portano sul 4-2 con Raspadori all’81’, ma non è finita qui. Gli avversari non si arrendono e incredibilmente pareggiano. Prima autogol di Bastoni su svincolata, poi ancora Peretz al 90′.

Dopo essersi visto vanificare un vantaggio di due reti alla fine, però, anche Tonali si iscrive al tabellino trovando il gol decisivo al 91′. Rischi su rischi, ma alla fine l’ultima parola è degli Azzurri e di Gennaro Gattuso, che vince anche la sua seconda partita sulla panchina della Nazionale.