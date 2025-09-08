Tre gol in sei minuti a inizio secondo tempo: Italia avanti 3-2 su Israele

Kean risponde a Dor Peretz, poi Politano firma il vantaggio: pazzo inizio di secondo tempo tra Israele e Italia

Partita equilibratissima tra Israele e Italia, scontro fondamentale per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Dopo il primo tempo chiuso col risultato di 1-1, la seconda frazione è iniziata subito col vantaggio di Israele, siglato da un bel tiro di prima in area di rigore da Dor Peretz, su cui non ha potuto fare niente Donnarumma.

Immediatamente, però, è arrivata la reazione dell’Italia, trascinata da solito Moise Kean che due minuti dopo, al 54′, ha nuovamente pareggiato, firmando la sua doppietta (decimo gol con la maglia della Nazionale) e portando il risultato su 2-2.

Pareggio durato altri 4 minuti, perché al 58′ l’Italia è andata per la prima volta avanti, grazie alla rete del 3-2 di Matteo Politano.

Due gol di Kean e due assist di Retegui, la coppia d’attacco continua a funzionare

Nota sicuramente positiva, tra le diverse difficoltà dovute anche ai meriti avversari, è la prestazione del tandem offensivo composto da Moise Kean e Mateo Retegui. I due attaccanti si stanno dimostrando ancora protagonisti, incidendo in maniera molto pesante sul risultato.

Il bomber della Fiorentina ha segnato due reti, pareggiando per due volte il risultato, mentre l’italo-argentino ha servito il primo assist proprio per Kean e quello, di tacco, per il gol del vantaggio di Politano. E va ricordato che è solo la seconda volta che giocano insieme, dopo la prima di pochi giorni fa contro l’Estonia.