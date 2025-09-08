Autogol di Locatelli, Israele in vantaggio sull’Italia dopo 16 minuti

Avvio di partita in salita per l’Italia: Israele in vantaggio dopo il primo quarto d’ora

La partita tra Israele e Italia, valida per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, inizia malissimo per gli azzurri.

La nazionale di Gattuso è passata in svantaggio al 16′, dopo che già dal calcio d’inizio i padroni di casa erano decisamente più brillanti e in controllo del gioco.

Ulteriore beffa, per gli azzurri, è che il risultato si è sbloccato con un autogol, quello di Manuel Locatelli.

IL capitano della Juventus, dopo una bella costruzione che ha portato gli avversari in area di rigore, è andato in scivolata per intercettare un cross di Biton, buttandosi però il pallone in porta ingannando Donnarumma.

Avvio complicato per l’Italia

Oltre al gol subito, l’avvio di gara per gli azzurri è stato molto complicato sin dal fischio d’inizio. Infatti, la nazionale padrona di casa aveva già trovato la rete su calcio d’angolo al quarto minuto di gioco, col gol però non convalidato dall’arbitro.

Il motivo era un fallo in attacco di Lemkin, che è andato a saltare di testa in maniera irregolare su Donnarumma, che ha mancato la presa cadendo a terra. Dimarco sulla linea di porta ha provato a evitare la rete respingendo di testa, senza tuttavia riuscirci. Per fortuna degli uomini di Gattuso era arrivato prontamente l’intervento del direttore di gara, anche se, pochi minuti dopo, è arrivato davvero il vantaggio di Israele.