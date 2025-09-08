Questo sito contribuisce all'audience di

Israele-Italia, le formazioni ufficiali: confermati Retegui-Kean, out Calafiori

Redazione 8 Settembre 2025
Sandro Tonali, Italia (credits photo: Mirko Barbieri) interna
Sandro Tonali, Italia (credits photo: Mirko Barbieri)

Le scelte ufficiali di Ran Ben Shimon e Gennaro Gattuso

L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta ad affrontare l’Israele nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

La nazionale allenata da Ran Ben Shimon occupa il secondo posto del gruppo I con nove punti. A differenza dell’Italia che, con sei punti, occupa il terzo posto.

L’Israele è reduce dal successo per 4-0 ottenuto contro la Moldavia. Lo stesso discorso vale per l’Italia che, contro l’Estonia, ha vinto 5-0.

Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici per la sfida che inizierà alle 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadion, in Ungheria.

Israele-italia, le scelte dei due CT

ISRAELE: (4-2-3-1): Dan Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT: Ben Shimon

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. CT: Rino Gattuso

Gennaro Gattuso (IMAGO)
Gennaro Gattuso (IMAGO)

Dove vedere Israele-Italia in tv e in streaming

La partita tra Israele e Italia, in programma alle 20.45 al Nagyerdei Stadion, sarà visibile su Rai 1. Per poter assistere al match in streaming, inoltre, bisognerà accedere su RaiPlay.