Israele-Italia, le formazioni ufficiali: confermati Retegui-Kean, out Calafiori
Le scelte ufficiali di Ran Ben Shimon e Gennaro Gattuso
L’Italia di Gennaro Gattuso è pronta ad affrontare l’Israele nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026.
La nazionale allenata da Ran Ben Shimon occupa il secondo posto del gruppo I con nove punti. A differenza dell’Italia che, con sei punti, occupa il terzo posto.
L’Israele è reduce dal successo per 4-0 ottenuto contro la Moldavia. Lo stesso discorso vale per l’Italia che, contro l’Estonia, ha vinto 5-0.
Di seguito le scelte dei due Commissari Tecnici per la sfida che inizierà alle 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadion, in Ungheria.
Israele-italia, le scelte dei due CT
ISRAELE: (4-2-3-1): Dan Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT: Ben Shimon
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. CT: Rino Gattuso
Dove vedere Israele-Italia in tv e in streaming
La partita tra Israele e Italia, in programma alle 20.45 al Nagyerdei Stadion, sarà visibile su Rai 1. Per poter assistere al match in streaming, inoltre, bisognerà accedere su RaiPlay.