Gli effetti della possibile esclusione di Israele da tutte le competizioni Uefa

Da giorni si sta parlando della possibile esclusione di Israele da tutte le competizioni UEFA, sia per club che per nazionali.

Questo provvedimento vedrebbe quindi la nazionale israeliana esclusa dalle qualificazioni ai Mondiali 2026, oltre che dalla prossima Nations League, mentre il Maccabi Tel-Aviv sarebbe escluso dall’Europa League.

Se così dovesse essere, il provvedimento riguarderebbe anche la nostra nazionale, che è nello stesso girone di qualificazione di Israele in vista dei prossimi Mondiali.

Vediamo, quindi, cosa potrebbe succedere e cosa cambierebbe per l’Italia.

Cosa cambierebbe per l’Italia

Lo scenario più probabile è che, in caso di esclusione, le partite di Israele valide per la qualificazioni mondiali vengano neutralizzate. Il girone I rimarrebbe così con sole quattro squadre (Inghilterra, Italia, Estonia e Moldavia), come se Israele non ne avesse mai fatto parte.

All’Italia verrebbero tolti i tre punti fatti nella partita di Debrecen, ma gli azzurri rimarrebbero da soli al secondo posto del raggruppamento e battere l’Estonia nella prossima partita sarebbe sufficiente per assicurarsi almeno un posto ai playoff.

I risultati di Israele

Al momento, Israele è al secondo posto nel girone a pari punti con l’Italia, con 9 totali in 5 partite. Ha sin qui incassato due sconfitte proprio dall’Italia e contro la Norvegia, che avrebbero quindi 3 punti in meno in classifica pur senza perdere posizioni.

Non risentirebbe da una sua esclusione l’Estonia, che è stata sconfitta per due volte, così come la Moldavia, che ha perso tutte le cinque partite giocate nel girone.