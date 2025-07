Ismajli è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato ufficiale

Ismajli è un nuovo giocatore del Torino: ecco il comunicato ufficiale dei granata.

Ardian Ismajli è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino.

Il difensore è arrivato da svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Empoli.

Per il classe ’96 è pronto un contratto di 3 anni con opzione per il quarto.

Svolte le visite mediche, nella mattinata di lunedì 7 luglio, adesso arriva anche l’ufficialità del club tramite una nota.

Il comunicato ufficiale

Il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Ardian Ismajli con una nota sui profili social: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ardian Ismajli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva”.

La nota prosegue. “Ismajli è nato a Majance, in Kosovo, il 30 settembre 1996. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del 2 Korriku, dal 2016 si è trasferito all’Hajduk Spalato, squadra con la quale ha esordito nel calcio professionistico il 14 maggio 2016 in occasione del match contro l’NK Zagabria. Con la formazione croata ha disputato 93 match, conditi da 2 gol e 2 assist, e ha preso parte anche alle sfide di qualificazione all’Europa League. Nel settembre 2020 il suo approdo in Italia, allo Spezia. Con i liguri ha collezionato 21 presenze, un gol e due assist. L’anno successivo è stato acquistato dall’Empoli, formazione con cui ha giocato le ultime quattro stagione per un totale di 106 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per lui, che nelle nazionali giovanili ha vestito sia la maglia del Kosovo che quella dell’Albania, anche 45 presenze e 3 gol con la nazionale maggiore dell’Albania. Tutto il Torino Football Club accoglie Ardian Ismajli con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”