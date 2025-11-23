Isco rinnova con il Real Betis fino al 2028: è ufficiale
Isco estende il proprio contratto con il Real Betis fino a giugno 2028: è arrivata l’ufficialità
Poco prima dell’inizio della partita di campionato tra Real Betis e Girona, il club di casa ha annunciato il rinnovo di contratto di Isco.
Il calciatore ex Valencia, Malaga, Real Madrid e Siviglia tra le altre ha esteso il proprio contratto fino al 30 giugno 2028.
Al momento dell’entrata in campo delle due squadre, i tifosi del Benito Villamarín hanno esposto una coreografia raffigurante il volto di dello spagnolo e la scritta “Isco 2028“.
La sfida – valida per la tredicesima giornata di Liga – è terminata 1-1. Prima il vantaggio del Girona con Vanat, seguito dal gol del pareggio di Valentín Gómez.
LaLiga, la situazione in classifica di Real Betis e Girona
Con il quinto pareggio del campionato, la formazione di Michel sale a quota 11 punti, senza però lasciarsi alle spalle la zona retrocessione.
Quito posto invece per il Real Betis di Manuel Pellegrini, che ne LaLiga in corso ha preso solo contro Atlético Madrid (0-2) e Athletic Club (1-2).