Lazio, il comunicato sulle condizioni di Isaksen: lesione dell’adduttore sinistro

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Gustav Isaksen

La Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’infortunio rimediato da Gustav Isaksen.

“Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro“.

E ancora: “L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.

Il calciatore danese sarà indisponibile per circa un mese, questo significa che il suo 2025 è terminato. Isaksen tornerà a disposizione di Sarri nel 2026.