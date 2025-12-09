Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, il comunicato sulle condizioni di Isaksen: lesione dell’adduttore sinistro

Redazione 9 Dicembre 2025
Lazio, Isaksen (imago) interna
Lazio, Isaksen (imago)

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Gustav Isaksen

La Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale sull’infortunio rimediato da Gustav Isaksen.

Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro“.

E ancora: “L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.

Il calciatore danese sarà indisponibile per circa un mese, questo significa che il suo 2025 è terminato. Isaksen tornerà a disposizione di Sarri nel 2026.