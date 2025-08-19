Newcastle, Isak rompe il silenzio: “Promesse non mantenute, serve un cambiamento”

Dura lettera di Alexander Isak: segnale di strappo con il Newcastle.

Alexander Isak scuote l’ambiente Newcastle con una lettera aperta in cui racconta la propria verità. L’attaccante svedese, inserito nel PFA Premier League Team of the Season 2024/25, ha deciso di spiegare la sua posizione in un momento delicato per il suo futuro, con il Liverpool da tempo interessato all’attaccante.

“Sono orgoglioso di essere stato riconosciuto dai miei colleghi professionisti – ha scritto Isak – Prima di tutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra e tutte le persone del Newcastle che mi hanno sostenuto lungo il percorso”. L’attaccante non era presente alla cerimonia di premiazione, spiegando che “con tutto quello che sta accadendo, non mi sembrava giusto essere lì”.

Parole che suonano come un addio. “Sono rimasto in silenzio per molto tempo mentre altri hanno parlato – ha proseguito – Quel silenzio ha permesso ad alcune persone di spingere la propria versione dei fatti, anche se sanno bene che non riflette ciò che è stato realmente detto e concordato a porte chiuse. La realtà è che sono state fatte delle promesse e il club conosce la mia posizione da molto tempo. Fingere ora che questi problemi stiano emergendo solo adesso è fuorviante”.

Un passaggio che lascia pochi dubbi sullo strappo: “Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, la relazione non può continuare. È questo il punto in cui mi trovo adesso – ed è per questo che il cambiamento è nel miglior interesse di tutti, non solo mio”.

La dura lettera di Isak

Non sorprende quindi che intorno al nome di Isak si muovano i grandi club. Il Liverpool segue con attenzione la situazione dell’attaccante: i Reds monitorano lo svedese, che ormai sembra sempre più lontano da Newcastle.

Dopo due stagioni ad altissimo livello con la maglia dei Magpies, Isak sembra dunque pronto a voltare pagina. Toccherà al Newcastle gestire un caso che rischia di esplodere nelle prossime settimane.