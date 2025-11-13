Cristiano Ronaldo è stato espulso al 61′ di Irlanda-Portogallo per una gomitata nei confronti di O’Shea

È durata solo 61 minuti la partita di Cristiano Ronaldo in Irlanda-Portogallo. Il fuoriclasse dell’Al-Nassr, infatti, è stato espulso dopo un rosso diretto per condotta violenta a seguito di una gomitata a pallone lontano nei confronti di O’Shea.

Inizialmente il direttore di gara Nyberg aveva solamente ammonito l’attaccante, ma è stato richiamato al monitor dal VAR e – dopo aver rivisto l’episodio – ha espulso CR7.

Una scena di fatto atipica: quella arrivata in Irlanda è solamente la 13ª espulsione in carriera per il classe ’85, nonché la prima con la nazionale portoghese.

Ronaldo salterà dunque l’ultima partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma la sensazione è che la squalifica possa essere anche di più di una giornata, vista la sua reazione dopo il rosso.