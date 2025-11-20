Dalla stella Bradley al CT O’Neill: alla scoperta dell’Irlanda del Nord

La qualità di Conor Bradley e la guida tecnica di Michael O’Neill: l’Irlanda del Nord sogna la quarta qualificazione al Mondiale

Green and white army. Questo è il soprannome dell’Irlanda del Nord, avversario dell’Italia in semifinale dei playoff validi per la qualificazione al Mondiale del 2026.

La formazione allenata da Michael O’Neill si è qualificata agli spareggi concludendo il girone A al terzo posto. Bradley e compagni si sono posizionati alle spalle di Germania e Slovacchia.

“L’armata biancoverde”, come recita il soprannome della Nazionale, è una squadra che ha strappato un pass per i playoff grazie alla grinta che li ha contraddistinti lungo il loro percorso. L’Irlanda del Nord, 69° nel ranking FIFA, ha concluso il proprio girone con 6 punti in 9 gare.

La Nazionale non gode di grandi qualità tecniche in attacco ma si è rivelata più volte rocciosa in difesa. La squadra ha subito 6 reti, ottenendo due clean sheets contro Slovacchia (2-0) e Lussemburgo (1-0).

Bradley guida la sua Irlanda del Nord

La stella dell’Irlanda del Nord è senza dubbio Conor Bradley. Il terzino del Liverpool si è affermato con il club nelle ultime 3 stagioni. Grazie alle ottime prestazioni con la squadra di Anfield, Bradley ha conquistato anche il posto fisso nell’Irlanda del Nord. Il giocatore ha fatto il suo esordio in Nazionale il 30 maggio 2021 nella vittoria per 0-3 contro Malta.

Bradley è la stella, ma non è l’unico giocatore degno di nota dell’Irlanda del Nord. Il CT O’Neill può contare sulla qualità di Isaac Price, centrocampista autore di 5 reti e 2 assist nelle prime 15 giornate di Championship con la maglia del West Bromwich Albion. Price vanta anche 10 reti in 28 presenze con la Nazionale. All’elenco di giocatori di qualità dell’Irlanda del Nord si aggiunge anche Trai Hume. Classe 2002, il terzino è un titolarissimo del Sunderland in Premier League.

Il CT O’Neill e il sogno Mondiale

Il sogno dell’Irlanda del Nord passa anche dalle scelte di Michael O’Neill. L’attuale CT della “green and white army” guida la squadra dal 7 dicembre 2022. Nelle 30 gare da CT dell’Irlanda del Nord, O’Neill ha guidato i suoi al primo posto del girone della Nations League davanti a Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo.

L’allenatore aveva già guidato la Nazionale nordirlandese dal 2011 al 2020. O’Neill è considerato anche una bandiera dello Stoke City. Il classe 1969 ha allenato i Potters per 4 stagioni e 142 partite. Per la sua Irlanda del Nord O’Neil fa affidamento sul blocco Championship. Nella scorsa sfida tra i britannici e il Lussemburgo, il CT ha schierato ben 7 giocatori della “Serie B” inglese