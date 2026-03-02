E se l’Iran si ritirasse dai Mondiali? Cosa dice il regolamento FIFA

Tutt’altro che certa la partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali. Ecco cosa accadrebbe in caso di assenza

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta già investendo anche il mondo dello sport, con conseguenze immediate sul calcio in Medio Oriente e non solo.

In Qatar sono state sospese tutte le attività calcistiche, con anche la Finalissima tra Argentina e Spagna del 27 marzo a rischio. Lo stesso provvedimento, naturalmente, è stato preso dalla federazione iraniana fino a data da destinarsi.

Da capire se ci saranno conseguenze a lungo termine e, in questo senso, si pensa soprattutto al Mondiale americano di quest’estate. L’Iran ha le tre gare del proprio girone in programma negli Stati Uniti e il presidente della Federcalcio iraniana è stato chiaro a tal proposito: “Con quello che è successo è improbabile che si possa guardare con fiducia alla Coppa del Mondo“.

Ma cosa accadrebbe in caso di effettivo ritiro della nazionale iraniana dalla competizione? Ecco cosa dice il regolamento FIFA in merito.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento FIFA prevede delle sanzioni di natura economica in caso di ritiro. Se quest’ultimo avviene entro 30 giorni dall’inizio della competizioni è prevista una multa di 250mila franchi svizzeri, mentre in caso si vada oltre la cifra raddoppierebbe. Inoltre, l’Iran dovrebbe restituire anche i contributi che la FIFA assegna a ogni federazione per la preparazione del torneo.

Ma chi sostituirebbe l’Iran in caso di assenza? In questo caso il regolamento dà ampia libertà di scelta alla FIFA: “Se una federazione membro partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, la FIFA deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La FIFA potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra associazione“.

Le ipotesi in caso di sostituzione

Di fatto, quindi, la FIFA in caso di ritiro dell’Iran avrebbe la possibilità di sostituire questa nazionale con un’altra a propria discrezione. Ma una decisione, in effetti, si prenderà solo nel momento in cui questa eventualità dovesse avverarsi. Se si volesse avanzare però un’ipotesi, il posto potrebbe andare a un’altra nazionale asiatica.

Una possibilità, in caso di sconfitta nello spareggio internazionale contro una tra Bolivia e Suriname, è quella dell’Iraq. Altrimenti, in caso di sua qualificazione. Un’altra ipotesi, invece, sarebbero gli Emirati Arabi Uniti, quarti nel girone di qualificazione ed eliminata nei turni successivi proprio dall’Iraq.