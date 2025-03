Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (crediti foto: Andrea Rosito)

Le parole rilasciate dall’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria del premio panchina d’oro

È stato l’allenatore nerazzurro ad aggiudicarsi il premio panchina d’oro della Serie A per aver vinto lo Scudetto nella scorsa stagione.

A margine dell’evento che si è tenuto lunedì 24 marzo a Coverciano, Inzaghi ha rilasciato un’intervista nella quale ha trattato diverse tematiche.

Innanzitutto ha così commentato il riconoscimento ricevuto: “Quando si vince un premio è giusto condividerlo con chi ti circonda. Sul palco con me c’era tutta la famiglia Inter a partire dai nostri tifosi, che sono sempre con noi, passando al mio staff che mi segue da quando ho cominciato ad allenare e senza cui non sarei stato qua. Ringrazio anche la dirigenza, la proprietà e infine i calciatori che sono la parte essenziale di tutto”.

Sul finale di stagione ha dichiarato: “Adesso ci saranno gli ultimi tre mesi, non sto qui a dire le partite che dovremo giocare. Saranno tante, ma emozionanti. Ogni tre giorni avremo partite durissime in Italia e in Europa. Volevamo essere in questa situazione a fine marzo per giocarci tutto. Lo faremo con voglia di entusiasmo e far bene”.

Le condizioni di Thuram e Lautaro Martinez

Poi un’ulteriore dimostrazione nei confronti dell’Inter: “Stamattina le votazioni sono state fatte dagli allenatori avversari che ho ringraziato pubblicamente perché è grazie a loro che cerco sempre di migliorare. Sfidandosi sui campi. La società sa il lavoro che svolgo, mi sento apprezzato, sto molto bene all’Inter, la mia famiglia sta molto bene a Milano. Bisogna continuare com’è giusto che sia, noi allenatori siamo giudicati ogni 72 ore”.

Ha anche concesso un aggiornamento sulle condizioni di Thuram e Lautaro Martinez: “Stanno lavorando. Thuram si è preso una settimana di cure perché si trascinava il problema alla caviglia, speriamo domani (mercoledì 25 marzo, ndr) possa allenarsi in gruppo. Per Lautaro ci vorrà un attimino di pazienza, ma il recupero procede bene quindi speriamo di recuperarlo molto velocemente”.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Imago)

Inter, le parole di Inzaghi sulla corsa Scudetto

Un commento sull’eliminazione dell’Italia dalla Nations League: “Abbiamo perso contro un grandissimo avversario. Penso la nazionale abbia sbagliato un tempo, il primo a Dortmund. Siamo in ottime mani con Luciano, dopo un primo tempo difficile la squadra ha giocato un grande secondo tempo. La partita di San Siro poteva finire con un altro risultato perché negli episodi non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che a volte serve. Secondo gol subito da calcio d’angolo? Succede ogni domenica, i calci piazzati rappresentano una parte importante del calcio. Ci sono momenti dove subisci di più e altri meno, solo il lavoro può aiutare a sopperire”.

Infine è ritornato sulla corsa Scudetto affermando: “Chi più chi meno abbiamo tutti giocato tante gare. Noi e l’Atalanta abbiamo giocato più partite, ma sapevamo ci sarebbe stato qualche infortunio. Stiamo cercando di recuperare più giocatori possibili per esserci nei momenti che contano”.