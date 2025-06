Fissato l’incontro tra società e allenatore per parlare del futuro: la situazione

Il futuro di Simone Inzaghi è ancora tutto da scrivere, con l’allenatore nerazzurro chiamato a prendere una decisione definitiva.

A tentare Inzaghi c’è l’Al-Hilal, in cerca di un allenatore a cui affidare la panchina dopo la separazione con Jorge Jesus, avvenuta lo scorso 3 maggio.

Tra pochi giorni l’Inter dovrà partire in direzione Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club, quindi è necessario trovare una soluzione in tempi non troppo lunghi. A oggi, in calendario ci sono tre impegni: il Monterrey (18 giugno), l’Urawa Red Diamonds (21 giugno) e River Plate (26 giugno).

Intanto è stato fissato per il pomeriggio di martedì 5 giugno l’incontro tra Inzaghi e la società per parlare del futuro e capire se ci saranno i margini per estendere di un ulteriore anno il contratto, rispetto all’attuale scadenza a giugno 2026.

I possibili sostituiti di Inzaghi

Nell’incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra si proverà a capire se ci sono i margini per proseguire insieme rinnovando il contratto dell’allenatore. L’Inter sarebbe contenta di proseguire insieme all’ex Lazio, ma deve anche pensare a come muoversi in caso di un suo addio.

In quel caso, si andrebbe su un profilo diverso per sostituirlo, anche abbastanza in fretta visto l’imminente Mondiale per Club. I nomi in lista sono quelli di Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu, già stato allenatore della Primavera dell’Inter.