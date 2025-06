Le parole sul Mondiale per club e l’offerta araba: Inter, giorni di riflessione per Inzaghi

Saranno giorni di riflessione da parte di Simone Inzaghi per capire se continuare la sua avventura sulla panchina dell’Inter

“Non so dire se andrò negli USA, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma è già andata così“: così Simone Inzaghi ha parlato del suo futuro in conferenza stampa dopo la gara contro il PSG.

Una dichiarazione molto forte su quello che potrebbe essere il suo futuro dopo la sconfitta in finale di Champions League per 5-0.

Parole che arrivano poco dopo a quelle del presidente dell’Inter, Beppe Marotta: “Assolutamente non cambia nessuna valutazione. Avevamo detto che ci saremmo visti con Inzaghi la prossima settimana, ha un anno di contratto e ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella tutti i meriti“.

Giorni quindi di riflessione per l’allenatore ex Lazio fino all’incontro con la società, previsto a breve termine visto il Mondiale per Club alle porte, per comunicare la propria volontà per il futuro.

La mega offerta dell’Al-Hilal

Negli scorsi giorni a Simone Inzaghi era arrivata anche un’offerta faraonica da parte dell’Al-Hilal. Il club saudita, infatti, lo ha individuato come il profilo perfetto per costruire un nuovo ciclo.

L’attuale allenatore nerazzurro ha anche incontrato il presidente saudita proprio a Milano ma in quel frangente non era stato raggiunto alcun accordo.