Inter, Inzaghi: “Questa squadra ha il DNA per lottare in tutte le competizioni”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Imago)

L’intervista rilasciata da Simone Inzaghi al termine di Inter 2-1 Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League

Dopo lo 0-2 dello stadio De Kuip nella partita d’andata, martedì sera a San Siro è andato in scena il secondo atto del doppio confronto.

Il primo tempo è finito in parità sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Marcus Thuram e Jakub Moder su calcio di rigore. Poi nella ripresa, la squadra di casa è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu.

Grazie al risultato maturato nel doppio confronto con la squadra di van Persie, i nerazzurri accedono ai quarti di finale dove affronteranno il Bayern Monaco.

Al termine del match, Simone Inzaghi ha commentato Inter-Feyenoord nell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Inter 2-1 Feyenoord: l’intervista post partita di Inzaghi

Innanzitutto l’allenatore nerazzurro ha detto: “Ci tenevamo tanto e i ragazzi sono stati bravissimi. Continuo a riempirli di elogi perché se lo meritano. Questi ragazzi danno tutto e si meritano davvero tutto per quello che stanno facendo. Da mercoledì scorso fino a stasera abbiamo fatto 6 gare, il giorno di riposo è doveroso”.

Per poi continuare: “Il Bayern è una squadra solida e molto ben allenata. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Speriamo di avere a disposizione tutti per la gara e mi dispiace per il giallo che ha preso Asllani. Stasera sono entrati due ragazzi della primavera e anche loro ci saranno utili”.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (crediti foto: gianlucadimarzio.com)

Le parole dell’allenatore nerazzurro

Dopodiché Inzaghi ha affermato: “Chiaramente c’è del lavoro sotto per far esordire questi ragazzi. Sono due ragazzi che stanno facendo bene e che si allenano continuamente con noi. Hanno qualità tecniche importanti”.

Infine ha concluso l’intervista sostenendo: “Chiaramente so cosa vuol dire allenare l’Inter. Ci sono state tantissime gioie e qualche delusione. Si cerca di onorare ogni partita e ogni competizione nel migliore dei modi. Ogni giorno si impara sempre di più. Questa squadra ha nel DNA di dover lottare in tutte le competizioni. Sappiamo di dover spendere tante energie ma è proprio per questo che questi ragazzi vanno sempre abbracciati. Lo faccio io e lo fanno anche sempre i nostri tifosi”.