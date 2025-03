Le parole dell’allenatore dell’Inter a ridosso del fischio d’inizio di Inter-Feyenoord

L’Inter ospita a San Siro il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

All’andata i nerazzurri sono prevalsi per 0-2 grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez.

Per qualificarsi ai quarti sarà, dunque, necessario conservare il doppio vantaggio.

Nel pre partita, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport presentando il match.

Inter-Feyenoord: l’intervista pre partita di Inzaghi

Innanzitutto ha analizzato le possibili incognite dell’incontro: “È un ottavo di finale di Champions contro un’avvesaria che ha messo in difficoltà tantissime altre squadre. Dovremo tenere alta l’attenzine e fare una gara di corsa, determinazione e aggressività”.

Dopodiché ha così spiegato le scelte di formazione e gestione della rosa: “Pensiamo all’impego di stasera. Bastoni e Barella vengono ad tre partite da 90 minuti negli ultimi sette giorni. Nell’ultimo giorno e mezzo Lautaro ha avvertito un affaticamento per aver giocato molto, altrimenti avrebbe giocato. Lo portiamo in panchina e poi vediamo come procede la partita”.

Simone Inzaghi, allenatore Inter (Imago)

Infine si è soffermato sul cammino in Champions League affermando: “Ho bisogno di risposte continue dagli allenamenti e dalle gare. Il gruppo è la cosa più importante. Sappiamo cosa stiamo facendo e quale sia il nostro percorso stagionale. Vogliamo continuarlo, ci piacerebbe esaudire il desiderio di entrare tra le prime otto d’Europa, per questo cercheremo di fare una grande gara”.