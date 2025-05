Como-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Como-Inter.

Settimana decisiva per l’Inter che in otto giorni si giocherà due trofei. Il 31 maggio ci sarà la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain mentre venerdì 23 la gara contro il Como potrebbe regalare lo Scudetto.

Non dipende solo dai nerazzurri, però, visto che in classifica il Napoli è avanti di un punto e se la vedrà con il Cagliari.

Vincere e sperare in un passo falso della squadra di Antonio Conte: è questo quello che deve fare l’Inter.

Di fronte ci sarà il Como, uno dei club più in forma del momento, che ha conquistato aritmeticamente nell’ultimo turno il decimo posto in classifica da neopromossa.

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Como-Inter

Ancora non è stato ufficializzato se Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato dell’Inter contro il Como.

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio, i nerazzurri hanno optato per il silenzio stampa e non è da escludere anche che continui fino alla finale di Champions League.