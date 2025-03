Inter, Inzaghi: “Sappiamo che veniamo giudicati ogni due giorni e mezzo”

Le considerazioni di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord

Grazie al quarto posto con 19 punti nella League Phase, l’Inter si è qualificata direttamente agli ottavi di finale.

La gara d’andata tra Feyenoord e la squadra di Simone Inzaghi si è disputata a Rotterdam, ed è terminata con il risultato di 0-1 grazie al gol di Thuram.

Il ritorno sarà a San Siro nella serata di martedì 11 marzo, ore 21:00.

Al termine della gara del De Kuip, Simone Inzaghi ha parlato nell’intervista post-partita ai microfoni di Prime Video.

L’intervista di Inzaghi dopo Feyenoord-Inter

L’allenatore nerazzurro ha dichiarato: ” Sono stati bravi perché non era semplice in uno stadio. I tifosi ci hanno dato una grande mano in uno stadio non semplice. Quando era il momento siamo stati uniti, sono molto soddisfatto dei ragazzi“.

A seguire: “Asllani e Zieliński? Non avevo dubbi su di loro. Un allenatore è in questo posto per prendere continue decisioni, non solo in allenamento. Siamo contenti di fare queste partite e dobbiamo continuare così“.

Poi ha aggiunto: “C’è da considerare l’avversario, che giocava con 4 attaccanti. Inizialmente non siamo sempre stati nelle distanze e non abbiamo palleggiatore come dovevamo, poi ci siamo messi bene in campo e i due gol ci hanno facilitato a vincere una partita importante. Il primo tempo è andato e il secondo sarà a San Siro“.

Nella parte conclusiva dell’intervista, Inzaghi ha dichiarato: “Ci siamo tolti delle soddisfazioni. Dobbiamo continuare perché sappiamo che siamo giudicati ogni 2 giorni e mezzo. C’è grande disponibilità. Bastoni si è messo al servizio della squadra e ha fatto un’ottima partita. Stiamo parlando di un difensore fortissimo a livello mondiale che ha capito l’esigenza della squadre e si è messo a disposizione“.