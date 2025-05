Inter, Inzaghi: “Contro il Barcellona servirà lucidità. Monitoriamo le condizioni di Lautaro”

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra l’Inter e il Barcellona

L’Inter e il Barcellona, entrambe a un passo dalla finale: alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

L’allenatore dei nerazzurri (che all’andata hanno pareggiato 3-3 in Spagna) ha presentato l’incontro che si giocherà a San Siro.

Inzaghi ha esordito parlando della promozione del Pisa, guidato dal fratello Pippo Inzaghi: “Faccio i complimenti a Pippo per l’impresa con il Pisa. La promozione è stato un capolavoro, gli ho fatto i complimenti in privato ma glieli faccio pubblicamente“.

Sul match contro il Barcellona: “Dovremo essere bravi, fare una partita di squadra. Il Barcellona ha una grandissima qualità, dovremo essere lucidi“.

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha parlato del percorso dell’Inter in Europa. “Abbiamo fatto una grande cavalcata in Champions. Sappiamo il valore della prossima partita e la forza dell’avversario. Ce la giocheremo con intensità e voglia“.

Su San Siro come dodicesimo uomo: “San Siro sarà un valore aggiunto, giocare davanti ai nostri tifosi sarà d’aiuto“. Con un successo in semifinale, Simone Inzaghi potrebbe raggiungere la seconda finale di Champions League in 3 anni: “C’è soddisfazione e un grande lavoro dietro. Ringrazio i miei calciatori, sanno che sarà una partita difficile ma la giocheremo con consapevolezza assoluta“.

Inzaghi: “Lautaro in campo? Dipenderà dalle sue sensazioni”

Simone Inzaghi ha analizzato il prossimo avversario, il Barcellona di Hans Flick: “Sappiamo l’importanza della gara di domani sera. Dovremo fare una grande gara contro una squadra fortissima. Il calcio del Barcellona non cambia dalla Liga alla Champions. Rischiano qualcosa in difesa ma è un rischio ben calcolato. Sono allenati da un grande allenatore come Flick che stimo. Ci vorrà una grande Inter, attenta e lucida“.

Sulla possibile presenza di Lautaro e Pavard: “Decideremo insieme allo staff medico e i calciatori. Saranno loro a dirmi le loro sensazioni. Pavard ha fatto parte dell’allenamento e le sue condizioni sono discrete. Lautaro ha lavorato in palestra, farà qualche allenamento in squadra poi decideremo. Il suo minutaggio dipenderà dalle sue sensazioni. Se non potrà partire dall’inizio sarà complicato che possa darci una mano negli ultimi minuti. All’occorrenza abbiamo comunque ottimi giocatori“.

“Yamal è un grandissimo talento”

Inzaghi si è soffermato sulle stelle del Barcellona: “Lewandowski lo conosciamo, è tra i 3/4 più forti al mondo. All’andata ha giocato Ferran Torres, parliamo di attaccanti top. Saranno tutti osservati speciali. Assenza Kounde? E’ un grandissimo calciatore, probabilmente ha pagato la somma di partite ma ho visto il sostituto ed è altrettanto bravo”

Inzaghi ha elogiato Lamine Yamal: “Cercheremo di attenzionarlo, è un grandissimo talento. Ha 17 anni ma è pericolosissimo, quando la squadra è in difficoltà si affida a lui. Ha una velocità di pensiero incredibile, appena riceve palla sa in mezzo secondo cosa farne“.