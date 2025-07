L’Al-Hilal di Simone Inzaghi batte ed elimina il Manchester City dal Mondiale per club.

L’Al-Hilal elimina a sorpresa il Manchester City e conquista l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club.

Un risultato storico per la squadra saudita e un successo che in copertina non può che raffigurare un’immagine in particolare.

Il volto è quello di Simone Inzaghi, in primo piano nella vittoria contro i Citizens. Nemmeno un mese dopo la separazione con l’Inter l’allenatore piacentino si è preso la sua personale rivincita contro Guardiola e l’ha fatto a suo modo.

Inzaghi ha commentato così il match vinto per 4-3, utilizzando una metafora per rendere l’idea e la dimensione di quanto appena fatto.

Inzaghi: “I ragazzi sono stati fantastici”

Inzaghi ha aperto dichiarando: “Sapevamo che dovevamo fare qualcosa di straordinario se volevamo battere il Manchester City ed è quello che hanno fatto stasera, i ragazzi sono stati semplicemente fantastici”.

L’ex Inter ha aggiunto: “Dovevamo essere straordinari perché, beh, il Manchester City, conosciamo tutti quella squadra. Quindi abbiamo dovuto scalare l’Everest senza ossigeno per vincere la partita e ce l’abbiamo fatta. Tutti i giocatori sono stati eccezionali in ogni aspetto, nella fase di possesso palla e in quella di non possesso”.

Inzaghi: “Siamo insieme da tre settimane, è gratificante”

Inzaghi ha proseguito: “È giusto in questo momento, stasera, goderci questa vittoria contro il Manchester City di Guardiola. Il cuore che ci hanno messo stasera…. Siamo insieme da appena tre settimane e si vede il livello di impegno, si impegnano davvero. Come allenatore, è chiaramente molto gratificante”.

Infine ha concluso: “I ragazzi hanno dato il massimo e hanno raggiunto i quarti di finale”