Inzaghi: “Al Hilal? Non c’era altra squadra che avrei voluto allenare”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia di Al Hilal-Real Madrid

Simone Inzaghi è tornato a parlare dell’addio all’Inter e dell’approdo all’Al Hilal durante la conferenza stampa alla vigilia di Al Hilal-Real Madrid, primo match delle due squadre al Mondiale per Club.

La sfida tra la squadra dell’allenatore piacentino e quella di Xabi Alonso è in programma nella serata di mercoledì 18 giugno all’Hard Rock Stadium, a partire dalle 21:00 italiane.

Inzaghi, che ha lasciato l’Inter dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il PSG, è dunque ritornato sulla sua scelta di sposare il progetto arabo.

Il tutto dopo le dichiarazioni della dirigenza proprio dell’Al Hilal che ha reso pubblico di aver già trovato l’accordo con l’allenatore prima di Monaco.

Al Hilal, Inzaghi: “Sono uscito dalla zona di comfort”

Di seguito le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni della conferenza stampa pre match. “L’anno scorso, Jorge Jesus era l’allenatore dell’Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccellenti. Io ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo diversi anni all’Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove“.

“Non c’era nessun’altra squadra che avrei voluto allenare. Quindi ho scelto l’Al Hilal. La nostra ambizione è quella di essere uno dei migliori club. Abbiamo passione e fiducia in noi stessi, giocheremo contro il Real e sappiamo che sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida“.