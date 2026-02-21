Maurizio Sarri (IMAGO)

Le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio tra Cagliari e Lazio nella 26ª giornata di Serie A

Finisce 0-0 la partita tra Cagliari e Lazio. Nonostante le diverse occasioni dei padroni di casa, la squadra biancoceleste porta a casa 1 punto, arrivando così a 34 punti.

Sarri ha commentato così la partita della propria squadra: “Ero nervoso perché non mi sono piaciute parecchie scelte che ha fatto la squadra. Questa è una squadra difficile da affrontare, qui hanno perso la Juventus e la Roma, quindi non non è un terreno facile. Non ero nervoso sicuramente per il risultato, ma questa è una squadra che devi affrontare con palleggio veloce e attacchi alla profondità e noi portavamo palla, questo mi faceva innervosire, mi faceva arrabbiare, però rientrava un po’ anche nelle caratteristiche di tanti giocatori che abbiamo”.

Ha aggiunto: “La partita alla fine è stata una partita combattuta in cui ci sono state poche occasioni da gol da entrambe le parti. Nel finale siamo stati più pericolosi sulla fascia sinistra perché sono entrati due giocatori hanno fatto”.

Ha proseguito così l’analisi: “Noi in trasferta non prendiamo da metà novembre, l’ultima sconfitta l’abbiamo fatta l’abbiamo fatta con il Milan con un rigore negato al 95º. Ci è mancata la vittoria in trasferta. Ai ragazzi possono imputare veramente poco perché questa è una stagione maledetta per duemila motivi, che non sono qui a riepilogare. Stasera siamo venuti qui senza sei giocatori assenti per infortunio e purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola, quindi siamo a sette. Questo non è un momento d’emergenza perché tutta la stagione è stata così”.