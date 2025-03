Inter, Simone Inzaghi

L’allenatore nerazzurro si è raccontato in un’intervista a tema Mondiale per Club

Un finale di stagione di fuoco per l’Inter, che in meno di due mesi dovrà portare avanti tre competizioni con l’obiettivo di arrivare il più avanti possibile ovunque.

Serie A, Champions League e Coppa Italia: difficile trionfare in tutte e tre, ma Inzaghi e i suoi ragazzi vogliono sognare.

I nerazzurri, inoltre, in estate saranno anche impegnati con il Mondiale per Club americano, che mette in palio tanti soldi ma anche la gloria.

Di questa competizione, che si terrà in estate, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Inter, le parole di Inzaghi

Prima di tutto, l’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “Sarà una grandissima emozione prendere parte a una piccola Olimpiade del calcio, arrivarci non è stato semplice. Il River Plate l’ho affrontato solo in amichevole da giocatore e feci anche goal, le altre due mai. Nel River ci sarà anche Colidio, un ragazzo che ha fatto la preparazione qui con me. Sarà dura: ci saranno sicuramente tanti tifosi messicani ma anche i nostri si faranno sentire”.

Dopodiché ha proseguito: “Siamo un club con una grandissima storia, composto da campioni sia ieri che oggi. Dico di seguirci con attenzione, è da anni che facciamo parlare di noi”.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Imago)

“Avrei voluto Chiellini in rosa”

Alla domanda su quali giocatori del passato avrebbe voluto avere in rosa, la risposta è stata sorprendente: “Dei nostri dico Zanetti: ce l’abbiamo qua in dirigenza, ha fatto la storia all’Inter e con l’Argentina, siamo felici di averlo. Poi direi anche Chiellini: ci siamo trovati tante volte in campo, è sempre stato un avversario leale. Ha anche vinto il titolo negli USA, ha fatto una grande esperienza di vita”.