L’Inter di Cristian Chivu risponde presente e si riprende la vetta nella serata di Bergamo: al “Gewiss Stadium” infatti, basta una zampata di Lautaro Martinez su assist di Pio Esposito per piegare l’Atalanta e tornare al primo posto in classifica dopo il breve sorpasso del Milan.

Quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri, che ora provano a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Primo posto dopo diciassette giornate, un traguardo che, dopo l’epilogo della scorsa stagione, in pochi avrebbero immaginato. Il nuovo corso targato Chivu continua a dare i suoi frutti, ed è proprio questo il tema sul quale si è concentrato Piotr Zielinski al termine della gara di ieri.

Le sue parole a Dazn: “Quest’anno è cambiato tutto, il mister coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri che possono fare i titolari e questa è una bella cosa”

Inter, Zielinski: “Inzaghi? È stato un anno complicato. Oggi ci sentiamo tutti più coinvolti”

Non solo Chivu, dopo il successo del Gewiss, Piotr Zielinski ha rilasciato qualche dichiarazione anche sul suo ex allenatore Simone Inzaghi: “Ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee. Fiducia? Ho sempre creduto in me stesso, sapevo di poter mostrare le mie qualità. È stato un anno complicato, anche per via degli infortuni, mi è mancata continuità”

E sul cambiamento del gruppo: “Avevo davanti grandi campioni e il mister aveva i suoi titolarissimi. Quest’anno invece tutti si sentono coinvolti. Abbiamo tanti giocatori di qualità e questo si vede”