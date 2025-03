Inter, infortunio Zielinski: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Piotr Zielinski, Inter (Imago)

Brutte notizie in casa Inter dopo gli esami a cui si è sottoposto Zielinski

Se da un lato la vittoria contro il Monza fa sorridere l’Inter, dall’altro Inzaghi deve fare i conti con un’altra perdita per infortunio.

Come se non bastassero gli stop di Dimarco e Zalewski, i nerazzurri hanno anche perso Zielinski durante la partita di sabato sera.

Entrato al 70′, la sua gara è durata tre minuti a causa di una fitta muscolare che lo ha costretto a uscire e a doversi sottoporre a degli esami.

Di seguito il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni.

Piotr Zielinski (Credits: Andrea Rosito)

Inter, le condizioni di Zielinski

“Piotr Zieliński si e sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio di sabato sera durante la gara contro il Monza. L’esame ha evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il centrocampista polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Tempi di recupero molto lunghi per il centrocampista polacco, che starà fuori per almeno un mese e mezzo. L’ex Napoli salterà tutto il mese di marzo e anche aprile, e dovrebbe rientrare nei primi giorni di maggio per le ultime gare della stagione.