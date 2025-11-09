Annullato il gol di Zielinski: ecco il motivo

La spiegazione dopo l’intervento del VAR.

Dopo soli 6′ dal raddoppio di Bonny, l’Inter aveva trovato la rete del 3-0 con il mancino da fuori di Piotr Zielinski. Durante i festeggiamenti degli uomini di Chivu, però, l’arbitro Manganiello è stato richiamato al VAR.

Dopo aver rivisto l’azione, il direttore di gara ha deciso di annullare il gol del polacco. Il motivo della decisione è un tocco di mano di Federico Dimarco sugli sviluppi dell’azione che ha portato alla rete.

Il punteggio resta quindi sul 2-0. Decisive al momento i gol dopo 3′ di Lautaro Martinez e di Bonny nel secondo tempo.

Un risultato che permette ai nerazzurri di sorpassare Milan e Napoli e agganciare la Roma in testa alla classifica con 24 punti.