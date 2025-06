Inter, riscattato Zalewski dalla Roma: è ufficiale

L’Inter ha riscattato il classe 2002 dalla Roma

Nicola Zalewski è a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter, ora è ufficiale.

L’esterno della nazionale polacca è stato riscattato dai nerazzurri dopo che era arrivato nel mercato di gennaio in prestito.

La Roma ora lo saluta a titolo definitivo e incassa 6 milioni e mezzo dalla sua cessione.

Con questa operazione Zalewski saluta definitvamente la società con cui era cresciuto fin dalle giovanili e con cui ha debuttato in Serie A.

Il comunicato della Roma

A confermare la notizia è stata la Roma con un comunicato sui propri canali: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Nicola Zalewski all’Inter.

Nel mercato invernale l’esterno si era trasferito all’Inter in prestito fino al termine della stagione, facendo parte della rosa nerazzurra arrivata in finale di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Zalewski ha collezionato 123 presenze e 2 gol con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Nicola!“