Inter, fatta per l’arrivo di Zalewski: accordo chiuso con la Roma

L’Inter ha chiuso per l’arrivo di Nicola Zalewski dalla Roma

Il club nerazzurro ha chiuso per Zalewski, giocatore della Roma.

Il polacco aveva su di lui anche l’interesse da parte del Marsiglia, ma il classe 2002 ha dato priorità ai nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo il passaggio di Buchanan al Villarreal (LEGGI QUI IL COMUNICATO).

Inter e Roma hanno chiuso l’accordo e definito gli ultimi dettagli per quanto riguarda il diritto di riscatto per il calciatore (tra i 6/6.5 milioni) in seguito all’accordo per il rinnovo del contratto con la Roma.

L’esterno classe 2002 che è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia.