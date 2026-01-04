Le parole del presidente dell’Inter, prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna a San Siro

Inter e Bologna sono pronte a scendere in campo a San Siro per l’ultima partita della 18esima giornata di Serie A.

Con una vittoria, i nerazzurri tornerebbero in testa alla classifica, rispondendo ai successi di Milan e Napoli.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Il presidente dell’Inter ha parlato soprattutto di mercato, soffermandosi sul nome di Joao Cancelo: “Questo è un mercato fatto di opportunità. Siccome abbiamo un problema con Dumfries che sarà fuori per qualche mese, è evidente che dobbiamo vedere se ci sono opportunità. Questa la stiamo approfondendo, siamo ancora in una fase interlocutoria“.

Sul portoghese ha poi spiegato: “Cancelo ha un contratto molto oneroso che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. Sappiamo che loro sono alla ricerca di un difensore centrale, ma quando entraremo nella negoziazione in modo più concreto valuteremo il da farsi. Sicuramente dobbiamo mettere in sicurezza la fascia destra, che risente dell’assenza di un giocatore come Dumfries“.

Inter, Marotta: “Siamo aperti a parlare per Frattesi. Asllani? Se non rimane al Torino dovremo trovare un’altra sistemazione”

Ha poi continuato soffermandosi sulle possibili uscite, a partire da quella di Frattesi, per cui il Galatasaray è pronto a fare sul serio: “Per quanto riguarda Frattesi, se un giocatore vuole andare via ci si confronta e valutiamo, lui non è in questa situazione. Non abbiamo ricevuto proposte dal Galataaray, ma siamo aperti a parlarne“.

Infine, un punto anche su Asllani, che potrebbe non proseguire la stagione al Torino: “Asllani è andato in prestito al Torino, rappresenta un nostro patrimonio. Se non ci fossero le condizioni per proseguire il prestito lì dovremo trovare un’altra sistemazione“.