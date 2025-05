Manca sempre meno alla fine del campionato di Serie A 2024/2025. Ma quanti punti servono all’Inter per vincere aritmeticamente lo scudetto?

Una lunga emozionante stagione sta per volgere al termine. A differenza delle precedenti due annate, il campionato è rimasto aperto fino alle ultimissime giornate.

Tuttora, infatti, persistono possibilità di successo per due squadre diverse: il Napoli e l’Inter. Da una parte gli azzurri, ormai favoriti in virtù dei 3 punti di vantaggio (77 totali) a parità di partite giocate.

Dall’altra i nerazzurri – secondi a quota 74 – che hanno rallentato e perso la vetta della classifica dopo la doppia sconfitta consecutiva con Bologna e Roma.

Malgrado il distacco, i ragazzi di Simone Inzaghi restano ancora in corsa per il titolo. Ma quanti punti mancano all’Inter per aggiudicarsi il 21esimo scudetto della sua storia?

Napoli o Inter? I calendari a confronti

Gli ultimi tre turni di campionato diventano determinanti per la vittoria del trofeo. Due gare casalinghe al Maradona e una in trasferta attendono gli uomini di Conte, il cui calendario sembra sulla carta il più semplice dei due. Napoli-Genoa alla 36ª, Parma-Napoli alla 37ª e Napoli-Cagliari alla 38ª.

Situazione opposta per i nerazzurri, chiamati a due trasferte e un incontro casalingo nelle tre giornate che precederanno la finale di Champions League col Paris Saint-Germain. Torino-Inter alla 36ª, Inter-Lazio alla 37ª e Como-Inter alla 38ª gli impegni ancora in calendario.

Piotr Zielinski, Davide Frattesi e Nicolò Barella, Inter (Imago)

Quanti punti servono all’Inter per vincere lo scudetto?

Innanzitutto bisogna ricordare che i due scontri diretti si sono entrambi conclusi sul punteggio di 1-1, sia all’andata al Meazza sia al ritorno al Maradona. Ad ogni modo, in caso di arrivo a pari punti si disputerebbe una sfida Scudetto che decreterebbe a tutti gli effetti la vincitrice dell’edizione 2024/2025.

Dunque, per difendere il titolo alzato lo scorso campionato i nerazzurri devono sperare in questa situazione. Altrimenti, per raggiungere l’aritmetica certezza dello scudetto, l’Inter dovrà raccogliere un bottino di 4 punti superiore rispetto a quello del Napoli. Ad esempio, a Lautaro Martinez e compagni servirebbero tre vittorie e sperare che il Napoli non ne ottenga due. Oppure due vittorie e sperare che i ragazzi di Conte si fermino al massimo a due pareggi.

Leggi qui quanti punti servono al Napoli per vincere lo scudetto.