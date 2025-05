Inter-Verona, le formazioni ufficiali

Joaquin Correa, Inter (Imago)

Le scelte di Inzaghi e Zanetti per la sfida di San Siro

Nemmeno il tempo di recuperare un attimo dall’intensa sfida di Champions League contro il Barcellona, che l’Inter deve subito tornare in campo per affrontare il Verona.

La priorità dei nerazzurri adesso è ovviamente la Champions, ma è ancora possibile recuperare terreno sul Napoli in campionato.

La squadra di Inzaghi vuole ritrovare la vittoria in Serie A, dopo aver ottenuto solamente 4 punti nelle ultime 4 gare.

Dall’altro lato c’è invece il Verona, che non vince da un mese e mezzo e che con un successo oggi ipotecherebbe la salvezza.

Le formazioni ufficiali di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Joseph Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asslani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Niasse, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vedere Inter-Verona in tv e in streaming

La partita tra Inter ed Hellas Verona, che si giocherà alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport ma anche su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, dall’app di Dazn o su Now.