Inter-Venezia, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di formazione di Inter e Venezia per il match di Coppa Italia, valido per gli ottavi di finale.
L’Inter trova il Venezia negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Una sfida importante che permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere i quarti, dove troverebbe la vincente di Roma-Torino.
L’occasione di un match simile per i nerazzurri è anche quella di ruotare la squadra, permettendo così ad alcuni titolari di tirare il fiato in vista di appuntamenti di campionato e Champions League.
Di fronte, però, c’è il Venezia di Stroppa che è reduce in Serie B da tre vittorie consecutive e vuole togliersi delle soddisfazioni anche a San Siro.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinsky, Sucic, Luis Henrique; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu
VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Compagnon. Allenatore: Giovanni Stroppa
Dove vederla in tv
Il match tra Inter e Venezia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma allo stadio San Siro di Milano alle ore 21:00 di mercoledì 3 dicembre 2025.
La sfida sarà visibile in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.