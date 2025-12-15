Inter, piace Valincic della Dinamo Zagabria

L’Inter segue Moris Valincic della Dinamo Zagabria per il mercato di gennaio

Anche l’Inter inizia a pensare alla prossima finestra di calciomercato invernale. Se Dumfries non dovesse dare garanzie di recupero immediato si potrebbe ripetere un’operazione con la Dinamo Zagabria dopo quella di Sucic.

Ai nerazzurri infatti piace Moris Valincic, esterno destro croato classe 2002. Nel corso della carriera ha collezionato diverse presenze in Croazia con le maglie di Rijeka, Neretvanac e Istra. L’unica esperienza estera è stata in Bosnia ed Erzegovina con il Siroki Brijeg.